Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner'de yangın 1 işçi öldü
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Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner'de yangın 1 işçi öldü

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHASultangazi'da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

16.01.2020 04:03 | Son Güncelleme: 16.01.2020 04:06

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

'da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yapılan incelemede bir işçinin hayatını kaybetiiği belirlendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner'de yangın 1 işçi öldü
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