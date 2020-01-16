SULTANGAZİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNER'DE YANGIN: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (1)
Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHASultangazi'da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
16.01.2020 03:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 03:40
Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA
Sultangazi'da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yapılan incelemede bir işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Görüntü dökümü:
------------
-Olay yerinden görüntü
-Detaylar
Kaynak: DHA