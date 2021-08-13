Sultangazi'de iş merkezinin dış kapısı çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultangazi'de iş merkezinin dış kapısı çalındı

Sultangazi'de iş merkezinin dış kapısı çalındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de bir iş merkezinin dış kapısı güpegündüz çalındı.

SULTANGAZİ'de bir iş merkezinin dış kapısı güpegündüz çalındı. İş merkezinde tekstil atölyesi bulunan Mustafa Işık, hırsızların kapıyı geri getirmesi halinde 500 lira vereceğini söyledi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi'nde yaşandı. Caddede bulunan 3 katlı bir iş merkezinin iki kantlı dış kapısının bir kanadı sökülerek, çalındı. Öğlen molası için dışarı çıkan iş merkezindekiler dış kapının yerinde olmadığını gördü.

İş merkezinde tekstil atölyesi bulunan Mustafa Işık, "Sabah işe geldiğimizde kapı yerindeydi. Öğlen yemeği paydosu için çıktığımızda kapının yerinde olmadığını gördük. Geçen hafta kapıyı çıkarmaya çalışmışlar. Yerinden sökmüşler. Çevreden galiba birileri görünce alamadan gitmişler. Bizde üst katımıza yeni birileri taşındı. Onların taşınma sırasında makineleri kapıdan zorlanmadan geçirebilmeleri için kapıyı söktüklerini düşündük. Biz de yeniden kapıyı yine yerine taktık. Bugün tekrar kapıyı yerinden söküp alıp götürmüşler. Kapıyı yerinde göremeyince çok şaşırdık. Daha önce bir kapının çalındığını ne gördüm ne de duydum. Hayret ettim. Halen kapının çalındığına inanamıyorum" dedi.

"KAPIYI GERİ GETİRİSİNLER 500 LİRA VERECEĞİM"

Çalınan kapının geri getirilmesi durumunda 500 lira vereceğini belirten Işık, "Çaldıkları bu kapıyı kaç paraya satacaklar? Yani kapı dünyanın parası. Ama çaldıkları kapıyı 50 liraya satacaklar. Kapıyı geri getirirlerse 200 hatta 500 lira kendisine veririz. Gece hırsız girse binaya üç tane atölye var. Birisinin malı çalınsa ne olacak şimdi?" diye konuştu.  


Sultangazi'de iş merkezinin dış kapısı çalındı
Sultangazi'de iş merkezinin dış kapısı çalındı
Sultangazi'de iş merkezinin dış kapısı çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Erdoğan Yüksek Mustafa Destici
Magazin Kibariye Ece Üner Berdan Mardini İbrahim Çelikkol
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sultangazi'de iş merkezinin dış kapısı çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 09:43:48. #1.15#

title