Son dakika haber: Sultangazi'de imama sopalı saldırı girişimi kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Sultangazi'de imama sopalı saldırı girişimi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Sultangazi'de imama sopalı saldırı girişimi kamerada İmamı sopa ile kovalayan madde bağımlısı şahıs camide bulunanlar tarafından sakinleştirildi Sultangazi'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, pazarda satış yapması için zabıta ile görüşüp yer tahsis ettirmesi konusunda ısrarda...

Sultangazi'de imama sopalı saldırı girişimi kamerada

İmamı sopa ile kovalayan madde bağımlısı şahıs camide bulunanlar tarafından sakinleştirildi

İSTANBUL - Sultangazi'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, pazarda satış yapması için zabıta ile görüşüp yer tahsis ettirmesi konusunda ısrarda bulunduğu imama sopalı saldırı girişimde bulundu. Şahsın saldırı girişimi camide bulunanlar tarafından engellenirken, yaşananlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay önceki gün Sultangazi'de yaşandı. İddiaya göre Ali Y. isimli madde bağımlısı şahıs, bir süredir kendisine yardımcı olan ve yemek verip topluma kazandırmaya çalışan Sultançiftliği Merkez camii imamı Davut Önal'dan kendisine zabıta ile görüşüp pazarda satış yapması için yer tahsis ettirmesi konusunda ısrarda bulundu. İmamdan aldığı red cevabına sinirlenen şahıs, bir süre sonra tekrar camiye dönüp "seni öldüreceğim" diyerek yanında getirdiği sopa ile cami imamı Davut Önal'ı kovalamaya başladı. O sırada camide bulanan cemaat saldırgana engel olurken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda camiye sopa ile giren şahsın imam odasına yöneldiği ve bir süre sonra ise kovalamaca yaşandığı, durumu fark eden cemaatin ise olaya müdahale ederek imamı korudukları görünüyor.

O anları anlattılar

Yaşanan olayı anlatan Murat Tan, "Dün akşam camimizde hiç istemediğimiz bir olay gerçekleşti. Madde Bağımlısı bir şahıs camimizin imamına elindeki sopa ile saldırı gerçekleştirdi. Bu şahsı hocamız topluma kazandırmak için elinden gelen bütün yardımları yapmasına rağmen şahsın yine de uyuşturucu kullanarak gelip hocamıza saldırdığına tanık olduk" diye konuştu.

Şevki Çiftçi isimli vatandaş ise, "Yatsı namazı için gelmiştik hocamız Kur'an okuyordu. İçeriye elinde sopa ile bir vatandaş geldi ve oturdu. Elinde sigarada varmış ancak fark etmedik. O esnada sigara içtiğini gördüm daha sonra kalkıp sigarayı dışarıya attı ve elindeki sopa ile geri geldi. İmam odasına doğru yöneldi fark edince hemen koştum. Ancak yetişemedim içeriye girdi. Hocamız ise hemen dışarıya çıktı daha sonra biz de hemen hocamızı dışarıya çıkardık ve kendisine de engel olduk" diye konuştu.

Cemaatin yakaladığı şahıs daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Sultangazi'de imama sopalı saldırı girişimi kamerada

Son dakika haber: Sultangazi'de imama sopalı saldırı girişimi kamerada

Son dakika haber: Sultangazi'de imama sopalı saldırı girişimi kamerada

Son dakika haber: Sultangazi'de imama sopalı saldırı girişimi kamerada
İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Son Dakika Haberleri
Antalya'daki palalı kavgadan yeni görüntüler! Korku dolu anlar kameralara yansıdı

Antalya'daki palalı kavgadan yeni görüntüler! Korku dolu anlar kameralara yansıdı

 İpek Er'in ölümüne neden olmakla suçlanan Musa Orhan'ın tutuklama talebi reddedildi

İpek Er'in ölümüne neden olmakla suçlanan Musa Orhan'ın tutuklama talebi reddedildi

 Başkent'te eşinin çalıştığı lokantayı pompalıyla taradı: 3 yaralı

Başkent'te eşinin çalıştığı lokantayı pompalıyla taradı: 3 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Kylie Jenner Eser Yenenler Farah Zeynep Abdullah
Spor Stefan Kuntz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mansur Yavaş Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Sultangazi'de imama sopalı saldırı girişimi kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 17:42:54. #1.12#