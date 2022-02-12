Sultangazi'de iki gurubun kavgasında ortalık karıştı - Haberler
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Sultangazi'de iki gurubun kavgasında ortalık karıştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sultangazi'de iki gurubun kavgasında ortalık karıştı

SULTANGAZİ'de, 4 araçla gelip evlere taşlı, sopalı saldırı düzenleyen gurup ile onlara karşılık verenler arasında kavga çıktı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, 4 araçla gelip evlere taşlı, sopalı saldırı düzenleyen gurup ile onlara karşılık verenler arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavga polisin gelmesiyle sonlandırıldı. Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2096. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 araçla gelen gurup, bilinmeyen nedenle sokaktaki bazı evlere taş ve sopalarla saldırdı. Evdekilerin guruba karşılık vermesiyle sokakta ortalık birbirine girdi. Kavgada silahla ateş edilirken, bıçaklar da kullanıldı. Bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor. . Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.


Sultangazi'de iki gurubun kavgasında ortalık karıştı

Sultangazi'de iki gurubun kavgasında ortalık karıştı

Sultangazi'de iki gurubun kavgasında ortalık karıştı

Sultangazi'de iki gurubun kavgasında ortalık karıştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sultangazi, Saldırı, Silah, kavga, Güncel, Haberler

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