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Sultangazi, Güncel

SULTANGAZİ'DE İKİ AYRI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Sultangazi'de geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde iki ayrı iş yerine silahlı baskın düzenlediği iddia edilen Özcan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:52
SULTANGAZİ'DE İKİ AYRI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Sultangazi'de geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde iki ayrı iş yerine silahlı baskın düzenlediği iddia edilen Özcan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Özcan A.'nın iki ayrı iş yeri sahibiyle aralarında daha önceden husumet bulunuyordu. Pazar günü iş yeri sahipleriyle telefonda tartıştığı öne sürülen Özcan A., akşam saat 22.00 sıralarında elindeki silahla iki iş yerine de silahlı saldırı düzenledi. İlk olarak caddenin başında bulunan mekana gelen Özcan A., rastgele ateş etmeye başladı. Saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Koşarak dışarı çıkan Özcan A., ardından gittiği ikinci mekanda da rastgele ateş etmeye başladı. Özcan A.'nın silahından çıkan kurşunlarla 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Özcan A.'yı kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Özcan A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 5 kişinin yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonla yüzünü gizlemeye çalıştığı düşünülen Özcan A., ellinde silahla türkü evine giriyor ve rastgele ateş etmeye başlıyor. Çalışanların eğilerek kendilerini korumaya çalıştığı, içeride bulunan müşterilerinde sağa sola kaçıştığı kameraya yansıyor. 

Görüntü Dökümü: -----------Özcan A.'nın içeri girip ateş açması (Güvenlik kamerası)-Olay yerlerinden görüntü

-Detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

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