Sultangazi'de İETT otobüsü tepkisi

Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasında işe gitmek isteyenler, İETT otobüsüne alınmayınca önünü keserek ilerlemesine izin vermedi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde işe gitmek için durakta bekleyenler, dolu olduğu gerekçesiyle İETT otobüsüne alınmadı. 78 C Yunus Emre Mahallesi-Fenertepe hattında çalışan iki otobüsün önünü kesen vatandaşlar, duruma tepki göstererek şoför ile sözlü tartıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı