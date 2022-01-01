SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ KALDIRIMDA ASILI KALDI - Haberler
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SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ KALDIRIMDA ASILI KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de, freni tutmadığı öne sürülen yolcu otobüsü kaldırımda asılı kaldı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, freni tutmadığı öne sürülen yolcu otobüsü kaldırımda asılı kaldı.

Olay, önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Peronlarında meydana geldi. Park halindeki İETT otobüsünün iddiaya göre, freni boşaldı. Otobüs, park halindeki otomobillerin bulunduğu yola doğru ilerlemeye başladı. Otobüs, kaldırımda asılı kaldı, facianın eşiğinden dönüldü. Öte yandan, peronda görevli bir İETT personeli, görüntü alan gazeteciye tepki gösterdi.

SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ KALDIRIMDA ASILI KALDI

SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ KALDIRIMDA ASILI KALDI

SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ KALDIRIMDA ASILI KALDI

SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ KALDIRIMDA ASILI KALDI

Son dakika gündem: İETT otobüsünün motor kısmından yoğun dumanlar yükseldi

Son dakika gündem: İETT otobüsünün motor kısmından yoğun dumanlar yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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