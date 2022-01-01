SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ KALDIRIMDA ASILI KALDI
SULTANGAZİ'de, freni tutmadığı öne sürülen yolcu otobüsü kaldırımda asılı kaldı.
SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, freni tutmadığı öne sürülen yolcu otobüsü kaldırımda asılı kaldı.
Olay, önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Peronlarında meydana geldi. Park halindeki İETT otobüsünün iddiaya göre, freni boşaldı. Otobüs, park halindeki otomobillerin bulunduğu yola doğru ilerlemeye başladı. Otobüs, kaldırımda asılı kaldı, facianın eşiğinden dönüldü. Öte yandan, peronda görevli bir İETT personeli, görüntü alan gazeteciye tepki gösterdi.