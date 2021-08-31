SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI; ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU
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SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI; ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI; ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDUEmin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de girdikleri çok sayıda iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift, güvenlik kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI; ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de girdikleri çok sayıda iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift, güvenlik kameralarına yansıdı. Telefonu çalınan bir esnaf, polis merkezine giderek, çiftten şikayetçi oldu.

Yunus Emre Mahallesi'nde geçen pazar pimapen dükkanının önüne iki kişi geldi. Kadın pimapen dükkanına girerken, erkek ise dışarıda gözcülük yaptı. Kadın, lavaboya giden alışanın masa üzerinde duran cep telefonunu çaldı. Kadın, hırsızlığın ardından iş yerinden koşarak dışarı çıkıp kendisini bekleyen kişiyle olay yerinden uzaklaştı. Çiftin, 2 saat sonra Esentepe Mahallesi'nde bir başka iş yerine girerek aynı yöntemle cep telefonunu çaldığı da ileri sürüldü.

"BUNLAR BİR EKİP"

İş yeri sahibi Murat Hatip, "Benim yeğenimin telefonuydu. Dükkana girmişler. Kadın girmiş. Erkek de dışarıda bekliyor. Kocası mı oluyor, sevgilisi mi oluyor? Bilmiyoruz. Bunlar bir ekip. Kadın içeri girdikten sonra iki dakika içeride oyalanıyor. Yeğenim o sırada lavaboda. Sonra masadaki telefonu görüyor, çalıp gidiyor. Bizim iş yerimize girmeden önce 10 metre geride bulunan bir tekstil atölyesi var. Oraya girmeye çalışıyor. Pazar günü olduğu için iş yeri kapalı. Kapısını açamayınca bizim iş yerine giriyorlar" dedi.

"ÇOK SAYIDA İŞ YERİNE GİRMİŞLER"

Mahalle esnafı Bilal Arin ise, "Bu arkadaşlar sürekli olarak böyle geziyorlarmış. Boş buldukları dükkanlara girip telefon, cüzdan ne varsa çalıyorlarmış. Evliler mi, bekarlar mı, artık bilmiyoruz. Üç aydır duyduğumuza göre çok sayıda iş yerine girmişler. Esnaf arkadaşları bunlara karşı dikkatli olmaya karşı uyarıyorum" diye konuştu. Telefonu çalınan bir esnaf, polis merkezine giderek, çiftten şikayetçi oldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşandığı iddia edilen hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çiftin iş yerlerine baktığı, kadının önce zemin katta bulunan bir iş yerine doğru yöneldiği, kapısının kapalı olması üzerine geri gelerek, 10 metre ileride bulunan kapısı açık olan pimapenciye girdiği, yanındaki kişinin de dışarıda beklediği görülüyor. Kısa bir süre sonra koşarak iş yerinden çıkan kadının kendisini bekleyen kişinin yanına gelerek, hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştıkları kameralara yansıyor. Esentepe Mahallesi'nde de bir iş yerine girerek cep telefon çalan kadının koşup çıktığı ve kendisini bekleyen kişinin yanına gittiği de görülüyor.

SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI; ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU
SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI; ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU
SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI; ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU
SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI; ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU
SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI; ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU
SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI; ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI; ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU - Haberler
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