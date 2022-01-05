SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIĞI FARK EDİNCE TOKATLAYARAK DIŞARI ÇIKARTTI

SULTANGAZİ'de telefoncuya giren iki kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri cep telefonu çalmaya kalkıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, cep telefonu çalma girişiminde bulunan kişiyi tokatlayarak, dışarı çıkarttı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Mahallesi'nde telefon satışı yapan bir iş yerine geçen cumartesi günü iki kişi geldi. Kişilerden biri, iş yer sahibine telefonunu satmak istediğini söyledi. İş yeri sahibi telefona baktığı sırada, iddiaya göre diğer kişi reyonda bulunan cep telefonunu çalmaya kalkıştı. İş yeri sahibi, durumu fark ederek, telefon çalma girişiminde bulunan kişiye doğru koştu. Elindeki telefonu alan iş yeri sahibi ardından tokat atarak şüpheliyi dışarı çıkarttı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin telefon satma bahanesiyle iş yeri sahibini oyaladığı, diğer kişinin ise telefon çalmaya çalıştığı, fark edilmesiyle tokat atılıp dışarı çıkartıldığı görülüyor.