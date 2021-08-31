SULTANGAZİ'DE HAVAİ FİŞEKLER DÜĞÜNDE DAVETLİLER ARASINDA PATLADI

SULTANGAZİ'DE HAVAİ FİŞEKLER DÜĞÜNDE DAVETLİLER ARASINDA PATLADIEmin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de, mahalle arasında yapılan düğünde atılan havai fişek, yükseldikten sonra davetlilerin arasına düşerek patladı.

SULTANGAZİ'DE HAVAİ FİŞEKLER DÜĞÜNDE DAVETLİLER ARASINDA PATLADI

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de, mahalle arasında yapılan düğünde atılan havai fişek, yükseldikten sonra davetlilerin arasına düşerek patladı. Davetlilerin yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde meydana geldi. Düğünde bir grup, hemen yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı. Yanlış yerleştirilen havai fişekler, bir süre havada yükseldikten sonra düğündekilerin arasına düşerek patladı. Alandakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı