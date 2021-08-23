Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE HAREKETLİ ANLAR; POLİSTEN KAÇAN İKİ KİŞİ YAKALANDI
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Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE HAREKETLİ ANLAR; POLİSTEN KAÇAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE HAREKETLİ ANLAR; POLİSTEN KAÇAN İKİ KİŞİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Sultnagazi'de, kendilerinden şüphelenen gece bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçan yabancı uyruklu iki kişi polisi alarma geçirdi.

Sultnagazi'de, kendilerinden şüphelenen gece bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçan yabancı uyruklu iki kişi polisi alarma geçirdi. Şüphelilerden biri kömürlükte diğeri ise bir depoda yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Gece bekçileri şüphelendikleri caddedeki iki yayaya 'dur' ihtarında bulundu. Yapılan ihtara uymayan yabancı uyruklu iki kişi, kaçmaya başladı. Bekçilerin bildirmesiyle bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Alarma geçen polis ile kaçan kişiler arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelilerden biri saklandığı kömürlükte kapı kırılarak, diğeri ise yine saklandığı depoda yakalanarak gözaltına alındı. Mahalle sakinleri gözaltına alınan şüphelilere tepki gösterdi. Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

BUNLARIN UYUŞTURUCU MADDE SATTIKLARINI DUYDUK

Olayı gören Yılmaz Siban Ben uyuyordum eşim beni uyandırdı. Ben de balkona çıktım, bir baktım, 3-4 tane resmi ekip vardı mahallede. Ekipler 'Kapıyı açın' diye bağırıyordu. Bunlar açmadı kapıyı. Polisler kaçanların peşinden koştu 4-5 el ateş etti. Burada 10-11 yabancı uyruklu kişi yaşıyordu, onların yanına gelmişler. Polis iki kişiyi alınca o 10-11 kişi de yakalandı. Zabıta da burayı mühürledi. Bunların bir takım uyuşturucu madde sattıklarını duyduk. Kaçan kişi de kaçtığı sırada ateş ediyor. Polis de buna ateş ediyor dedi.

BAHÇEYE ÇIKTIM BİRİYLE KARŞILAŞTIM, BENİ GÖRÜNCE KAÇTI

Evinin bahçesinde yabancı uyruklu kişiyi gördüğünü söyleyen bir mahalleli de, Saat sabah 5'te kalktım. Bağırtı, çağırtı duydum. Ben bahçeye geçtim. Baktım ki, orada birisi var. Biz de tepki gösterdik, saldırı değil dedi. Bahçede gördüğünü söyleyen kişinin oğluysa Evde uyuyorduk, silah seslerine uyandık. Bizim üst komşu da bağırınca şüphelendik. Arka bahçeye indiğimde ben biriyle karşılaştım, üstüne yürüdüm, kendini kömürlüğe attı. Delik ufak diye ben giremedim. Diğeri de bu yolu kullanarak mahallenin başındaki bodruma gidip 40 dakikada yakaladı. Tahminimizce kimlik sorgusundan kaçıyorlar şeklinde konuştu.

Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE HAREKETLİ ANLAR; POLİSTEN KAÇAN İKİ KİŞİ YAKALANDI
Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE HAREKETLİ ANLAR; POLİSTEN KAÇAN İKİ KİŞİ YAKALANDI
Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE HAREKETLİ ANLAR; POLİSTEN KAÇAN İKİ KİŞİ YAKALANDI
Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE HAREKETLİ ANLAR; POLİSTEN KAÇAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE HAREKETLİ ANLAR; POLİSTEN KAÇAN İKİ KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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