Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

SULTANGAZİ'de hafriyat kamyonu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarparak durabildi.

SULTANGAZİ'de hafriyat kamyonu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken yoldan geçen bir kişinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu üzerinde yaşandı. Hafriyat kamyonu sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi kamyonun otomobile çarpmasıyla ölümden döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir hafriyat kamyonun hızlı bir şekilde geldiği, park halindeki otomobile çarparak durduğu, bir kişinin ise kaldırmada yürüdüğü ve kazandan kıl payı kurtulduğu görülüyor.


Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kaza, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title