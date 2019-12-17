Sultangazi'de hafriyat kamyonu dorsesinin devrilmesi trafiği aksattı
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Sultangazi'de hafriyat kamyonu dorsesinin devrilmesi trafiği aksattı

Sultangazi'de hafriyat kamyonunun devrilen dorsesi, trafiğin aksamasına neden oldu.

17.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:04
Sultangazi'de hafriyat kamyonu dorsesinin devrilmesi trafiği aksattı

'de hafriyat kamyonunun devrilen dorsesi, trafiğin aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Eski Caddesinde kontrolden çıkan E.M. yönetimindeki 34 BUT 251 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi.

Kamyon şoförünün yara almadan kurtulduğu kazada, dorsedeki toprak ve taş parçaları yola savruldu.

Kaza nedeniyle yolun Arnavutköy yönünde yoğunluk oluştu.

Kamyonun kaldırılması ve dökülen malzemenin temizlenmesiyle açılan yoldaki trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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