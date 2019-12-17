Sultangazi'de hafriyat kamyonu devrildi
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Sultangazi'de hafriyat kamyonu devrildi

Olay yerinden görüntüler Devrilen TIR'ın görüntüleri Trafik yoğunluğunun görüntüleri Sultangazi'de hafriyat kamyonu devrildiİSTANBUL (AA) – Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünden çıktığı hafriyat kamyonunun dorsesinin yola devrilmesiyle aksayan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla...

17.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:15

Olay yerinden görüntüler

Devrilen TIR'ın görüntüleri

Trafik yoğunluğunun görüntüleri 'de hafriyat kamyonu devrildi

İSTANBUL (AA) – Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünden çıktığı hafriyat kamyonunun dorsesinin yola devrilmesiyle aksayan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi'nde seyir halindeki 34 BUT 251 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü E.M., henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonun dorsesi savrularak yola devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, dorse ve içindeki toprak ve taş parçaları yola savruldu.

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde yoğunluk oluşurken, kamyonun ve dökülen malzemelerin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sultangazi'de hafriyat kamyonu devrildi
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