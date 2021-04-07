Sultangazi'de hafriyat kamyonu çarptığı otomobili böyle sürükledi
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Sultangazi'de hafriyat kamyonu çarptığı otomobili böyle sürükledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sultangazi'de hafriyat kamyonu çarptığı otomobili böyle sürükledi

Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi.

SULTANGAZİ-Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Otomobil 3 araca çarparak durabilirken, kaza anları kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Hafriyat kamyonu sürücüsü önünde giden otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek 3 araca daha çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.  Hafriyat kamyonu sürücüsü, kaza yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

 


Sultangazi'de hafriyat kamyonu çarptığı otomobili böyle sürükledi
Sultangazi'de hafriyat kamyonu çarptığı otomobili böyle sürükledi
Sultangazi'de hafriyat kamyonu çarptığı otomobili böyle sürükledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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