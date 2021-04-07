Sultangazi'de hafriyat kamyonu çarptığı otomobili böyle sürükledi
Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi.
SULTANGAZİ-Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Otomobil 3 araca çarparak durabilirken, kaza anları kameraya yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Hafriyat kamyonu sürücüsü önünde giden otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek 3 araca daha çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Hafriyat kamyonu sürücüsü, kaza yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı