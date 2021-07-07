Sultangazi'de gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada
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Sultangazi'de gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada

Sultangazi'de gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de 5 gencin tehlikeli paten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de 5 gencin tehlikeli paten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kilometrelerce otomobilin etrafından tutup yolculuk eden patenli gençler, kaza tehlikesi de atlattı.

Sultangazi'de patenleri ile yolculuk yapan gençler bir süre sonra yoldan geçen bir otomobilin etrafını sararak tutunmaya başladı. Otomobilin etrafına tutunan gençler kilometrelerce hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atarak kilometrelerce yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk ise başka sürücülerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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