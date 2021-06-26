Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü
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Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü Ağır yaralı genç kızı düştüğü göl kenarından kurtarma çalışmaları sürüyor Sultangazi'de genç bir kız uçurumdan düşerek ağır yaralandı.

Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü

Ağır yaralı genç kızı düştüğü göl kenarından kurtarma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Sultangazi'de genç bir kız uçurumdan düşerek ağır yaralandı. Genç kızı düştüğü göl kenarından kurtarma çalışması sürüyor.

Sultangazi Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde genç bir kız uçurumdan düştü. Göl kenarına düşen genç kızı kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Öte yandan genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü
Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü
Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü
Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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