Sultangazi'de gece saatlerinde ekipleri harekete geçiren ihbar
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Sultangazi'de gece saatlerinde ekipleri harekete geçiren ihbar

Sultangazi'de, vatandaşlar tarafından gece saatlerinde 'patlama' ihbarı yapıldı.

Sultangazi'de gece saatlerinde ekipleri harekete geçiren ihbar
11.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:36

Sultangazi'de, vatandaşlar tarafından gece saatlerinde 'patlama' ihbarı yapıldı. Yapılan ihbarla, olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, dakikalarca sokaklarda ve 'büyük patlama oldu' iddia edilen yerde arama yaptı, ancak herhangi bir ize rastlamadı.

Olay, gece saatlerinde Sultangazi Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 'büyük bir patlama' duyduklarını belirten bir kısım mahalle sakini dışarı çıktı. Kısa süreli panikten sonra vatandaşlar durumu polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine itfaiye ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler detaylı bir araştırma yaptı

Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların belirttiği sokak ile yakınlardaki sokaklarda araştırma yaptı. Ancak herhangi bir patlama rastlanmazken ekipler, yakınlarda bulunan bir inşaatta olabileceği şüphesiyle araştırma yaptı. İtfaiye ve polis ekipleri inşaatın içini ve dışını detaylı bir şekilde kontrol etti. Fakat herhangi bir patlama ya da olumsuzluğun olmadığını belirtti.

"Büyük bir patlama duyduk" iddiasına ekipler çevre sokakları aradı

Ancak vatandaşların 'büyük bir patlama duyduk' iddiasına ilişkin polis ekipleri, çevre sokaklarda da araştırma yaptı. Herhangi bir 'patlama' ya da olumsuzluğun olmadığını fark eden ekipler, merkeze döndü.

Öte yandan, polis ve itfaiyenin sokağa geldiğini gören bazı vatandaşlar, balkonlarına çıkarak durumu merak içinde izlediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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