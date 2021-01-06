Sultangazi'de gasp dehşeti: 2 yaralı
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Sultangazi'de gasp dehşeti: 2 yaralı

06.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:38
Sultangazi'de gasp dehşeti: 2 yaralı

Sultangazi'de, Pakistan uyruklu 7 kişinin kaldığı dükkana gelen Afgan uyruklu 5 kişi, kendilerine direnen 2 kişiyi bıçakladı.

Sultangazi'de, Pakistan uyruklu 7 kişinin kaldığı dükkana gelen Afgan uyruklu 5 kişi, kendilerine direnen 2 kişiyi bıçakladı. Saldırganlar 7 telefonu gasp ederek olay yerinden kaçarken, 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan apartmanın girişindeki dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, Pakistan uyruklu 7 kişinin yaşadığı dükkana gelen Afgan uyruklu 5 şüpheli, buradakilerin telefonlarını ve paralarını gasp etmek istedi. Afgan uyruklu şüpheliler ile kendilerine direnen Pakistan uyruklu kişiler arasında kavga yaşandı. Kavga sırasında şüpheliler, kendilerine direnen 1 kişiyi göğsünden ve bacağından bıçakladı. Daha sonra bir başka kişiyi de bacağından bıçakladı. Pakistan uyruklu kişilerin 7 cep telefonunu gasp eden şüpheliler, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ve bacağından bıçaklanan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği, bacağından bıçaklanan kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul
Sultangazi'de gasp dehşeti: 2 yaralı
Sultangazi'de gasp dehşeti: 2 yaralı
Sultangazi'de gasp dehşeti: 2 yaralı
Sultangazi'de gasp dehşeti: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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