SULTANGAZİ'DE FUHUŞ OPERASYONU: 6 KİŞİ GÖZALTI
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SULTANGAZİ'DE FUHUŞ OPERASYONU: 6 KİŞİ GÖZALTI

Sultangazi'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'DE FUHUŞ OPERASYONU: 6 KİŞİ GÖZALTI
13.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:40
Sultangazi'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapmak iddiasıyla evde bulunanlardan biri "Ben tamirciyim. Televizyonu tamir etmeye geldim" dedi. 

"TELEVİZYONU TAMİR ETMEK İÇİN GELDİM"

Sultangazi'de Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonun da 6 kişi gözaltına alındı. Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine motorize Yunus ekipleri çalışma başlattı. Fuhuş yapıldığı iddia edilen eve baskın yapan ekipler, evde bulunan 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla birlikte 3 erkeği gözaltına aldı. Fuhuş için evde bulundukları iddia edilen 3 kişi gözaltına alınmamak için direndi. Gözaltına alınanlardan biri tamirci olduğunu ve evde bulunan televizyonu tamir etmek için evde bulunduğunu söyledi. 

"FAL BAKIYORDUK"

Fuhuş yaptıkları öne sürülen 3 kadın emniyetteki ifadelerinde fal bakmak için bir araya geldiklerini söyledi. Fuhuş için evde bulunduğu öne sürülen erkeklerden biri de ifadesinde, emlakçı olduğunu ve eve bakmak için orada bulunduğunu söyledi. 

Gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkezi'ne götürülen 6 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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