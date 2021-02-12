SULTANGAZİ'DE FUHUŞ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI; SOKAKTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
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SULTANGAZİ'DE FUHUŞ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI; SOKAKTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

12.02.2021 12:00 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:15

SULTANGAZİ'de, 7 katlı binanın 1'inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 1'i kadın 2 kişi arasındaki tekmeli tokatlı kavga çıktı.

SULTANGAZİ'de, 7 katlı binanın 1'inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 1'i kadın 2 kişi arasındaki tekmeli tokatlı kavga çıktı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın 1'inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bazı bina sakinleri duruma tepki gösterdi. Polisi arayarak ihbarda bulunan bina sakinleri ile daireden çıkan 1'i kadın 2 kişi arasında tartışma çıktı. Bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırarak bina sakinlerini uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi, daire sahibi ve şikayetçi tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------------Binadan çıkan iki kişi-Bina sakinleri-Bina sakinleri ve fuhuş yaptığı iddia edilenler arasında kavga-Polis ekipleri-Genel görüntüler

 


SULTANGAZİ'DE FUHUŞ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI; SOKAKTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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