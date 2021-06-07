Son dakika! Sultangazi'de freni patlayan kamyon yolu savaş alanına çevirdi
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Son dakika! Sultangazi'de freni patlayan kamyon yolu savaş alanına çevirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sultangazi'de freni patlayan kamyon yolun karşısına geçerek, 2 aydınlatma direğine ve ardında da park halindeki iki araca çarptı.

Sultangazi'de freni patlayan kamyon yolun karşısına geçerek, 2 aydınlatma direğine ve ardında da park halindeki iki araca çarptı. Kaza sonrası yol savaş alanına döndü. 

Kaza, Cebeci Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Mahmutbey yönünde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Dökümcüler Sitesi mevkiinde freni boşalan 34 YSC 18 plakalı parke taşı taşıyan kamyon sürücü Veysel Topçu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçti. 2 aydınlatma direğini deviren kamyon park halindeki 2 araca çarptı. Kamyon daha sonra duvara çarparak durabildi. Kaza sonrası yol savaş alanına dönerken, şans eseri yaralı ve can kaybı yaşanmadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruçturma başlattı. 


- İstanbul
Son dakika! Sultangazi'de freni patlayan kamyon yolu savaş alanına çevirdi
Son dakika! Sultangazi'de freni patlayan kamyon yolu savaş alanına çevirdi
Son dakika! Sultangazi'de freni patlayan kamyon yolu savaş alanına çevirdi
Son dakika! Sultangazi'de freni patlayan kamyon yolu savaş alanına çevirdi
Son dakika! Sultangazi'de freni patlayan kamyon yolu savaş alanına çevirdi
Son dakika! Sultangazi'de freni patlayan kamyon yolu savaş alanına çevirdi
Son dakika! Sultangazi'de freni patlayan kamyon yolu savaş alanına çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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