Sultangazi'de freni boşalan midibüsün araçlara böyle çarptı
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Sultangazi'de freni boşalan midibüsün araçlara böyle çarptı

16.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:31
Sultangazi'de freni boşalan midibüsün araçlara böyle çarptı

Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan midibüs, harekete geçerek yine park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan midibüs, harekete geçerek yine park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kaza anları ve küçük bir çocuğun o sırada yaşadığı büyük korku güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz hafta cuma günü saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir şirkete ait servis midibüsü, 2390 Sokak'ta park halindeyken freninin boşalması sonucu yokuş aşağı harekete geçti. Yaklaşık 10 metre giden midibüs, park halindeki araçlarla, çarparak durabildi. Midibüsün çarptığı 2 araçta hasar meydana geldi.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Midibüsün park halindeki araçlara çarpma anı ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki midibüsün yokuş aşağı hareket ettiği, bu sırada markete doğru giden bir çocuğun midibüsü fark ettiği, önce hareket eden minibüse baktığı, daha sonra koşarak markete girdiği görülüyor. Minibüsün park halindeki bir araca çarptığı, çarpmanın etkisiyle öndeki araca çarpan diğer araçla birlikte 3 aracın aşağı doğru sürüklendiği, midibüsün sürücüsünün koşarak hareket eden araca bindiği kameralara yansıyor.

- İstanbul
Sultangazi'de freni boşalan midibüsün araçlara böyle çarptı
Sultangazi'de freni boşalan midibüsün araçlara böyle çarptı
Sultangazi'de freni boşalan midibüsün araçlara böyle çarptı
Sultangazi'de freni boşalan midibüsün araçlara böyle çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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