Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı
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Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı

22.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:05
Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı

SULTANGAZİ'de freni boşalan kamyon, yokuş aşağı geri giderek park halindeki otomobile çarptı.

SULTANGAZİ'de freni boşalan kamyon, yokuş aşağı geri giderek park halindeki otomobile çarptı. Kazada, park halindeki 2 araç zarar görürdü.  

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Dinke'nin kullandığı 33 KHV 93 plakalı kamyon seyir halindeyken arıza yaptı. Dinke, 2261 Sokak'ın başına park ettiği kamyondaki arızayı onarmak istedi. Bu sırada freni boşalan kamyon geri geri giderek, park halindeki 33 AFK 309 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklenerek önündeki başka otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde de hasar oluştu.  

Kaza anını anlatan kamyon sürücüsü Serkan Dinke, "Kamyonda kimse yoktu. Araba bir anda kendini boşa aldı. Frene de bastık ama durduramadık" dedi. 

Kaza anını gören bir mahalle sakini ise, "Kamyon 1 saat falan sokağın başında durdu. Araç arızalandığı için arkadaşlar müdahale ediyormuş. Bir anda boşa çıkarak aşağı doğru kaymaya başladı. ve park halindeki araca vurdu" diye konuştu. 


Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı
Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı
Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı
Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı
Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı
Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı
Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı
Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı
Sultangazi'de freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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