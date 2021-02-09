Sultangazi'de fırtınada çatı uçtu, saniye farkla ölümden döndü
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Sultangazi'de fırtınada çatı uçtu, saniye farkla ölümden döndü

09.02.2021 11:34 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:42
Sultangazi'de fırtınada çatı uçtu, saniye farkla ölümden döndü

SULTANGAZİ'de dün akşam saatlerinde etkili olan lodos sırasında çatı uçtu.

SULTANGAZİ'de dün akşam saatlerinde etkili olan lodos sırasında çatı uçtu. Çatı caddeye düşerken bir dükkana sığınan genç ölümden döndü. Gencin saniye farkıyla kurtulduğu anlar sığındığı dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan lodos fırtınası sırasında Sultangazi'de yaşandı. Şiddetli rüzgar sırasında bir genç yolda güçlükle ilerlediği sırada bir dükkana sığındı. Gencin dükkana girmesinin hemen ardından çatı caddeye düştü. Gencin saniye farkıyla ölümden döndüğü anlar sığındığı dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken yoldaki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri uçan çatı ve moloz parçalarını temizledi. 


Sultangazi'de fırtınada çatı uçtu, saniye farkla ölümden döndü
Sultangazi'de fırtınada çatı uçtu, saniye farkla ölümden döndü
Sultangazi'de fırtınada çatı uçtu, saniye farkla ölümden döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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