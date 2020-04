Sultangazi'de fırtına çatıyı uçurdu: 4 araç ve bir ev zarar gördü SULTANGAZİ'de fırtına nedeniyle altı katlı bir binanın çatısı uçtu.

SULTANGAZİ'de fırtına nedeniyle altı katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatıdan düşen parçalar, sokaktaki dört araç ile karşı binadaki bir eve zarar verdi.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde fırtına nedeniyle saat 14.30 sıralarında altı katlı bir binanın çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken, sokakta park halinde olan dört araç ile karşı binada bulunan bir ev zarar gördü. Dört katlı binanın ikinci katında bulunan evin camlarının kırıldığı ve dış cephesindeki duvarlarında zedelenmeler olduğu görüldü. Ayrıca itfaiye ekipleri tarafından sokağın şeritlerle kapatıldığı görüldü.

"ÇOK KORKTUK"Ev sahibi Yusuf Tapar bir kalasın evin içine girdiğini söyleyerek, "Evde oturuyorduk. Bir ses, gürültü geldi. Cama çıktık. Eve kalaslar girdi. Dışarı çıktık, millet toplandı. Polisler ve itfaiye geldi. Allahtan can kaybımız yok. İçeride çoluk çocuk vardı. Çok korktuk. 'güm' diye bir ses geldi. 'Bina yıkıldı' dedim. Gerçekten korktuk. Bizim evimiz zarar gördü. Bir kalas olduğu gibi içeri girdi. İyi ki torunlar önünde değildi. Ucuz kurtardık" dedi. Çatısı uçan binada oturan Yılmaz Kaya ise, "Saat 14.30-15.00 gibi evde oturuyorduk. Gürültü geldiğini duyduk. Sonra baktığımızda çatının aşağıya düştüğünü gördük. 3-4 araç şu an zarar görmüş, yaralımız yok. 2-3 gündür şiddetli rüzgar vardı. Çatı da o yüzden uçtu. Çatının yarısı uçtu zaten, şu an yarısı da duruyor. İtfaiye falan geldi. Onun da tehlikesi olduğunu söylediler. Önlemleri aldılar" dedi.- İstanbul

Kaynak: DHA