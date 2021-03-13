Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

13.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:54

Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca -Dur ihtarına uymayan şüpheli, çocuğa ve ekip otosuna çarptı Sultangazi'de dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, önce seyir halindeki bir araca, ardından da bir çocuğa ve ekip otosuna çarparak durdu.

Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

-Dur ihtarına uymayan şüpheli, çocuğa ve ekip otosuna çarptı

İSTANBUL - Sultangazi'de dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, önce seyir halindeki bir araca, ardından da bir çocuğa ve ekip otosuna çarparak durdu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sanko Sanayi Sitesi bölgesinde polis ekipleri İ.G. yönetimindeki 34 PS 1060 plakalı araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Polis ekipleri dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan İ.G.'yi yakalamak için peşine düştü. Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca sırasında şüpheli sürücü önce Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araca, ardından da bir çocuğa ve ekip otosuna çarparak durdu. Olayda, bir çocuk ve polis memur yaralanırken, şüpheli İ.G. ise gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin kullandığı otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Murat Balcı Bülent Ersoy Pelin Öztekin
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 18:57:35. #1.15#
title