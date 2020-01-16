Sultangazi'de feci ölüm, bir işçi yanarak can verdi
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Sultangazi'de feci ölüm, bir işçi yanarak can verdi

Sultangazi'de bir inşaatın şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın facia ile sonuçlandı.

16.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:45
Sultangazi'de feci ölüm, bir işçi yanarak can verdi

'de bir inşaatın şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Konteynerde kalan yanarak feci şekilde can verirken, kurtulma çabaları sırasında camı kırarak yan tarafındaki arkadaşlarını uyardığı öğrenildi.

Yangın, gece saat 02.00'de Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı üzerinde bulunan inşaat şantiyesindeki bir konteynerde çıktı. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanında bulunan Mert Şen'in kaldığı konteyner henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Konteynerde kalan Mert Şen isimli , dumanların çıktığını görünce, kapıyı açmak istedi ama başarılı olamadı.

YAN KONTEYNERDE KALANLARIN CANINI KURTARDI, KENDİSİ YANARAK CAN VERDİ

Kapıyı açamayan Mert Şen, bunun üzerine konteynerin camını kırarak, yanındaki konteynerde kalan arkadaşlarını uyardı. Panikle uyanan işçiler, hızlı bir şekilde kaldıkları yeri boşaltarak, yanan konteynerdeki Şen'i kurtarmak için uzun süre uğraştı. Kapının kilidini kırılmaması üzerine konteynerdeki Şen, yanarak feci şekilde can verdi.

YANGINI SÖNDÜREN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Yangından kurtulan işçiler, durumu hemen sağlık, polis ve ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ekibi sevk edildi. İnşaat şantiyesine gelen polisler işçinin arkadaşlarını uzaklaştırırken, ekipleri ise yangına müdahale etti. Kapının kilidini kıran ekipleri, konteynerdeki Mert Şen'in cansız bedenine ulaştı. Yangın ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANAN İŞÇİNİN AKRABALARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından, Mert Şen'in yakınları inşaat şantiyesine geldi. İşçinin yanarak öldüğünü öğrenen, akrabaları gözyaşlarını tutamayarak, çalışmaları izledi. Ağlayan kadını çevrede bulunanlar sakinleştirmeye çalıştı. Bir köşeye oturan akrabaları daha sonra Şen'in cansız bedenini çıkartılmasının ardından şantiyeden ayrıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından feci şekilde hayatını kaybeden Şen'in cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Davut Has/İHA)

Kaynak: İHA
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