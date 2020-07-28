Sultangazi'de feci kaza kamerada...Takla atan aracın içinden böyle fırladı
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Sultangazi'de feci kaza kamerada...Takla atan aracın içinden böyle fırladı

Sultangazi'de feci kaza kamerada.

28.07.2020 19:22 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:20

Sultangazi'de feci kaza kamerada...Takla atan aracın içinden böyle fırladı

-Saniyeler önce otobüsten inen kadın kıl payı kurtuldu

-Otomobilin takla attığı feci kaza kamerada

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de yarıştığı iddia edilen iki araçtan birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarparak takla attı. Genç sürücü, takla atan araçtan dışarı fırlarken saniyeler önce otobüsten inerek caddenin karşısına geçmek isteyen bir kadın kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki araç cadde üzerinde yarıştığı esnada sürücülerden Fatih C. direksiyon hakimiyetini kaybetti. 21 yaşındaki genç, lüks aracıyla kaldırıma çıktıktan sonra bir otobüs durağının tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken Fatih C. aracın içinden dışarı fırladı. Yaşanan kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koştu. Kazadan saniyeler önce otobüsten inerek caddenin karşısına geçmeye çalışan kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Feci kazadan yaralı kurtuldu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Fatih C.'yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Fatih C.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı caddeyi bir süreliğine trafiğe kapattı. Polis, itfaiye ve vatandaşlar el birliğiyle takla atan aracı döndürmeyi başardı. Trafik çekicisinin aracı götürmesiyle trafik normale döndü.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler cadde üzerinde hızla gelen araç kaldırımı aşarak otobüs durağının tabelasına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken sürücüsü içinden fırlıyor. Kazadan saniyeler önce otobüsten inen bir kadın ise yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Yarıştığı iddia edilen diğer aracın sürücüsü de aracından inerek yaralının yanına gidiyor. Daha sonra kendi aracına binip olay yerinden uzaklaşıyor.

"Kendisi kapıdan uçmasaydı o arabadan sağ çıkamazdı"

Olay anını anlatan cadde esnafı Semih Bal, "Karşı taraftan iki araç yarışarak geliyordu. İçlerinden bir tanesi kontrolünü kaybetti. İlk önce kaldırımlara çarparak karşıdaki çimlik alana tırmandı. Takla atarken içinden çocuğun biri uçtu. Kendisi kapıdan uçmasaydı o arabadan sağ çıkamazdı. En az 4-5 takla attı. Olay yarışmanın, süratli olmanın verdiği bir olay. Diğer araçla beraber yarışıyorlardı. Bu tarz bir şey olunca kaçtılar. Daha sonra geldiler" dedi.

Sultangazi'de feci kaza kamerada...Takla atan aracın içinden böyle fırladı

Kaynak: İHA

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