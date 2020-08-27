Sultangazi'de fabrikada patlama: 2 hafif yaralı İstanbul Sultangazi'de bir metal rulman fabrikasında tiner buharından dolayı patlama meydana geldi.

İstanbul Sultangazi'de bir metal rulman fabrikasında tiner buharından dolayı patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte ufak çaplı bir yangının çıktığı fabrikanın duvarları yıkılırken 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Sultangazi'de Merkez Mahallesi 2691 Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, metal rulman fabrikasında tiner buharından dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ufak çaplı bir yangın çıkarken fabrikanın duvarları da yıkıldı. Olayda iki kişi hafif yaralanırken üç araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda hafif yaralanan iki kişi 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"Çok şiddetli bir patlama duyduk"

Patlamayla ilgili konuşan mahalle muhtarı Sabri Kaya, "İtfaiyemiz, güvenlik güçlerimiz işbirliğiyle gerekli tedbirleri alıyorlar. Raporlar sonucunda kazanın sebebi tespit edilecek. Şu an da iki tane yaralımız var. Çok şükür ölüm olmadı. Yaralıları hastaneye kaldırdılar. Çok şiddetli bir patlama duyduk. Ne olduğunu bilmiyorduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA