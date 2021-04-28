SULTANGAZİ'DE EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ; AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI
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SULTANGAZİ'DE EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ; AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de kimliği belirlenemeyen 4 kişi, gasp ettikleri Suriye uyruklu kişilere silahla ateş etti.

SULTANGAZİ'de kimliği belirlenemeyen 4 kişi, gasp ettikleri Suriye uyruklu kişilere silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu mermilerden biri Baytar Ailesi'nin yaşadığı evin camından girerek televizyona isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evin büyük oğlu Enes Baytar, Camdan giren kurşun direkt bizim televizyona isabet etti. Kız kardeşim yemek yerken benim önüme suyu koydu gitti. Saliselerle ölümden döndü dedi. Anne Emine Baytar da İki tane çocuğumun arasından geçti mermi. Büyük bir olay bu, küçük bir şey değil dedi. Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın giriş katında oturan beş kişilik Baytar Ailesi, evde yemek yediği sırada camdan içeri giren mermi, televizyona isabet etti. Daha sonra camın kırıldığını ve mermi çekirdeğinin televizyona saplandığını gören Baytar Ailesi, can havliyle kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede çalışma başlattı. Olay yerinde bilgisine başvurulan Baytar Ailesi, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu. SİLAH SESİ DUYDUK. MERMİ EVİMİZE İSABET ETTİ

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan baba Yunus Baytar, Oturuyorduk, yemek yiyorduk, çay içiyorduk. Bir anda silah sesi geldi. Camdan giren kurşun direk televizyona saplandı. Biz bağırış sesi duymadık. Sadece silah sesi duyduk. O an bir mermi evimize isabet etti. Dışarı koştuk biz. Dışarısı biraz kalabalıktı. Suriyeliler vardı. Onların telefonlarını gasp etmişler. Onları korkutup, silah sıkmışlar dedi. Anne Emine Baytar ise Evde otuyorduk. Kızım ayaktaydı. İki tane çocuğumun arasından geçti mermi. Büyük bir olay bu, küçük bir şey değil diye konuştu.

KIZ KARDEŞİM SALİSELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Evin büyük oğlu Enes Baytar da Yemek yiyorduk. Dışarıdan bir ses duymadık. Mermi bizim camdan giriyor, yemek yediğimiz bölümden üstümüzden geçerek direk televizyona saplanıyor. Dışarı çıktığımızda Suriyelilerin sağa sola kaçtığını gördük. Bunları hemen bir araya topladık. Biz Suriyelilerin kavga ederken silahla ateş ettiklerini zannettik. Onlar bize durumu anlattı. Bir araç bunların yanına geliyor. Araçtan inen 4 kişi, kendilerini bunlara polis olarak tanıtarak, silah çıkarıyorlar. Suriyeliler de polis olduklarına inanmıyorlar. O ara silah zoruyla dört Suriye uyruklu kişiden cüzdanını ve cep telefonlarını alıyorlar. Arabaya binerken bir kişi ateş ediyor. Suriyeliler de kendini sağa sola atarken, kurşun bizim eve giriyor. Camdan giren kurşun direk bizim televizyona isabet etti. Kız kardeşim yemek yerken benim önüme suyu koydu gitti. Saliselerle ölümden döndü şeklinde konuştu.

SULTANGAZİ'DE EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ; AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI
SULTANGAZİ'DE EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ; AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI
SULTANGAZİ'DE EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ; AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI
SULTANGAZİ'DE EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ; AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI
SULTANGAZİ'DE EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ; AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI
SULTANGAZİ'DE EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ; AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI
SULTANGAZİ'DE EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ; AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI
SULTANGAZİ'DE EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ; AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI
SULTANGAZİ'DE EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ; AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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