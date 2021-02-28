SULTANGAZİ'DE EVE GİREN İKİ HIRSIZ GENÇ KADINI BIÇAKLA TEHDİT EDEREK TELEFONLARI ÇALDI

SULTANGAZİ'de, iddiaya göre Suriye uyruklu bir kadın, hırsızlık için eve giren iki kişi tarafından bıçakla tehdit edildi.

SULTANGAZİ'de, iddiaya göre Suriye uyruklu bir kadın, hırsızlık için eve giren iki kişi tarafından bıçakla tehdit edildi. Genç kadını darp eden 2 hırsız, evde bulunan 3 cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili yaklaşık 2 saat sonra polise ihbarda bulunuldu. Yaşadıklarını anlatan genç kadın, "Her ikisinin elinde bıçak vardı. Bıçağı yüzüme ve karnıma tuttular. Yüzüme bir tane yumruk atıp, çıktılar. Evde bulunan ve yeni aldığımız üç tane telefon vardı. Onları aldılar. Çok korktum" dedi.

OLAY DÜN OLDU

Olay, dün 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın zemin katında ikamet eden Budur Elali (23), eşi Adnan Elali'nin (22) evde olmadığı sırada kapı zilinin çaldığını duydu. Seslendiği kişileri tanımaması üzerine kapıyı açmadı. Bir süre sonra dairenin kapısını bir cisimle açan kimliği belirsiz, yüzü maskeli iki kişi içeri girdi. İki kişiyle yüz yüze gelen genç kadın büyük korku yaşarken, şüphelilerden biri genç kadını bıçakla tehdit etti. Diğer şüpheli ise evdeki odaları karıştırmaya başladı. Şüpheli, genç kadının eşi Adnan Elali'nin olay günü yeni aldığı üç tane akıllı telefonu buldu.

GENÇ KADIN ŞOKA GİRDİ

Bu sırada şüphelilere direnmeye çalışan genç kadın, darp edildi. İki şüpheli daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşadığı büyük korku ile şoka giren genç kadın, eşinin eve gelmesini bekledi. Eve gelen eşi Adnan Elali'ye yaşadıklarını anlattı. Adnan Elali, durumu ağabeyine bildirdi. İşte olduğu öğrenilen ağabeyi izin alarak, eve geldi. Elali kardeşler daha sonra durumu ev sahibine anlattı.

KOCA ELALİ GELEN TELEFONLA DIŞARI ÇIKTIOlaydan yaklaşık iki saat sonra durumdan haberdar olan ev sahibi, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Olay yerinde polise bilgi veren koca Adnan Elali, işte olduğu sırada tanımadığı birinin kendisini aradığını ve kimliğinin de içinde bulunduğu cüzdanı bulduğunu ifade etti. Bunun üzerine çalıştığı iş yerinden izin alarak kendisini arayan kişinin yanına giderek, cüzdanını aldığını belirten Elali, eve geldiğinde oturdukları evin dış kapısının açık olduğunu, içeri girdiğinde ise eşinin bir oda da ağladığını, yaşadığı olayı kendisine anlattığını söyledi. Evde yapılan incelemenin ardından polis, bilgilerine başvurmak üzere Budur Elali ve eşi Adnan Elali'yi polis merkezine götürdü. Elali çiftinin, iki şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

"BIÇAĞI YÜZÜME VE KARNIMA TUTTULAR"Yaşadıklarını anlatan Budur Elali, "Kapıyı çaldılar, kim olduklarını bilmediğim için açmadım. Kapıyı zorlayarak açmaya çalıştıklarını, gelen ses üzerine odadan çıkarak salona yöneldim. O sırada yüzleri kapalı iki kişi içeri girdi. Girdikten sonra biri benim ağzımı kapattı diğeri odaya girdi. 'Oda da bir şey var mı?' diye aramaya başladı. Her ikisinin elinde bıçak vardı. Bıçağı yüzüme ve karnıma tuttular. Yüzüme bir tane yumruk atıp, çıktılar. Evde bulunan ve yeni aldığımız üç tane telefon vardı. Onları aldılar. Çok korktum" dedi.

"EŞİM SES ÇIKARMASIN DİYE BOĞAZINA BIÇAK DAYAMIŞLAR"

Genç kadının kocası Adnan Elali ise, "Kapıyı sanki levye ile kırıp, açmışlar. Eşim de evde tek başına. İki kişi içeri girmiş, bıçak çıkarmışlar. Bıçağı eşimin boğazına dayamışlar, ses çıkarmasın diye. Benim telefonum arızalı olduğu için, eşim, kendim ve bir tane de yengem için üç tane telefon almıştım. O telefonları çalmışlar" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı