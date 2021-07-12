SULTANGAZİ'DE EŞİNİN ÖNÜNDE DARBETTİLER
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SULTANGAZİ'DE EŞİNİN ÖNÜNDE DARBETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE EŞİNİN ÖNÜNDE DARBETTİLEREmin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de, eşiyle piknik yapmaya gelen kişi, kavga ettiği kişinin yakınları tarafından darbedildi.

SULTANGAZİ'DE EŞİNİN ÖNÜNDE DARBETTİLER

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de, eşiyle piknik yapmaya gelen kişi, kavga ettiği kişinin yakınları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sultangazi Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Orman'ında meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapmak için ormana gelen çift, 17 yaşındaki bir kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında genç, kadının kocası tarafından darbedildi. Bunun üzerine genç, yakınlarını arayarak durumdan haberdar etti. Olay yerine gelen gencin yakınları, eşinin yanında o kişiyi tekme tokat dövdü. Araya girenler, gencin yakınlarını sakinleştirmeye çalışırken, darbedilen kişiyi de olay yerinden uzaklaştırdı.

SULTANGAZİ'DE EŞİNİN ÖNÜNDE DARBETTİLER
SULTANGAZİ'DE EŞİNİN ÖNÜNDE DARBETTİLER
SULTANGAZİ'DE EŞİNİN ÖNÜNDE DARBETTİLER
SULTANGAZİ'DE EŞİNİN ÖNÜNDE DARBETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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