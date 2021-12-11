Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Erzurum Yöresel Günleri düzenlendi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Erzurum Yöresel Günleri düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Erzurum yöresine ait ürünlerin tanıtımından, yöresel bıçak oyununa kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Erzurum Yöresel Günleri düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Erzurum yöresine ait tatlar vatandaşlar ile buluşturuldu, yöresel bıçak oyunu oynandı ve yöre sanatçıları sahne aldı. Vatandaşları yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yöresel günlerimiz uzun zamandır devam ediyordu. İnşallah bugün finalini yapıyoruz ve finale yakışır bir organizasyon ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz bu alanları sivil toplum kuruluşlarına açıyoruz. Burada hemşerileri ile bir araya gelsinler dertleşsinler ve bir olsunlar istiyoruz. Malatyalılar ile başladığımız bu serüven Kastamonu, Rize diye devam etti. Sizler bu etkinlik alanlarında hemşerileriniz ile bir araya geldikçe inanın biz çok mutlu oluyoruz. Bu mekanlar sizin, Sultangazi sizindir" dedi.

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Oyun makinesine tekme atmak isteyen çocuk, duvarı delip içine düştü

Oyun makinesine tekme atmak isteyen çocuk, duvarı delip içine düştü

 Bakkalda dehşet anları! Öfkeli kadın, kocasını ve oğlunu bıçakladı

Bakkalda dehşet anları! Öfkeli kadın, kocasını ve oğlunu bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title