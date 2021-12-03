Sultangazi'de engellilere yönelik farkındalık çalışması

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile farkındalık çalışması düzenlendi.

Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ile partililer ve engelli vatandaşlar katıldı. Başkan Yiğitoğlu, engelli vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Yiğitoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün cuma namazı sonrasında engelli kardeşlerimiz ile bu meydanda birlikte olduk. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, engellilerimize farkındalık çalışması yaptık. Bugüne kadar yaklaşık 20 yıldır AK Parti hükümetimizin engellilerimize yönelik yaptığı tüm çalışmaları, bir farkındalık çalışması olarak milletimizle paylaştık. 'AK Parti varsa engel yoktur' diyoruz. AK Partimizin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarda engellilerimizi de dinledik, onların mutluluklarına da şahit olduk. Her türlü sıkıntılarında, dertlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Sultangazi ilçemizde yaklaşık 8 bin engelli vatandaşımız var. Her gün bunları ziyaret ediyoruz. Son 1 ay içerisinde sosyal politikalar başkanlığımız ile birlikte yaklaşık bin 500 engellimizi ziyaret ettik, onların dertlerini dinledik. Sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Engellimiz bizim için kıymetli, değerli. AK Parti ile daha da bilinçli hale gelen engellilerimize kamu alanında da nice önemli imkanlar sunulmuş oluyor. Maaşlar veriliyor, engelli bakım ücretleri ile yine kamuda yaklaşık 62 binin üzerinde engelli kardeşimiz iş imkanına kavuşmuş oldu" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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