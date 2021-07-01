Sultangazi'de Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin "hürriyeti tahdit" ve "eziyet" suçlarından yürütülen soruşturmada, 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin "hürriyeti tahdit" ve "eziyet" suçlarından yürütülen soruşturmada, 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkisinde gittiği piknik sırasında yüksekten düşen Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çakal'ın arkadaşı olduğu belirtilen 4 şüpheli hakkında, "Hürriyeti tahdit" ve "eziyet" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerden birini gözaltına aldı.

Diğer 3 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Olay

Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüştü. Olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

Çakal'ın hayatını kaybetmesinden hemen önce çekildiği belirlenen yeni görüntüler ortaya çıkmış söz konusu görüntülerde Çakal'ın, yanında bulunan iki kız arkadaşıyla kavga ettiği anlar yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir