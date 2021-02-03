Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada
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Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada

03.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:54
Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada

SULTANGAZİ'de elektronik eşya satan mağazaya müşteri gibi gelen bir kişi kasiyere silah doğrultarak, paraları aldı.

SULTANGAZİ'de elektronik eşya satan mağazaya müşteri gibi gelen bir kişi kasiyere silah doğrultarak, paraları aldı. Soygun anı kameraya yansırken, olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan soyguncu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay iki hafta önce Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde elektronik eşya satan bir mağazada meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi gelen ve kasada bekleyen bir kişi, üzerinde bulunan silahı kasiyere ve çevrede bulunan diğer müşterilere doğrulttu. Soyguncu, kasiyer kadına kasaları açmasını söyledi. Kasiyer kadın da kasada bulunan paraları bir poşete doldurarak soyguncuya verdi. Paraları alarak kaçan soyguncu kısa sürede yakalandı. Soyguncu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezavine konuldu. Öte yandan soygun anı da kameraya yansıdı. Görüntülerde kasada bekleyen soyguncu silahı, kasiyer kadına ve mağazada bulunan diğer müşterilere doğrultuyor. Korkan müşteriler ile hemen yan tarafta bulunan başka bir kasiyer kadının soyguncunun yanından uzaklaşması kameraya yansıyor.


Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada
Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada
Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada
Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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