Sultangazi'de elektrik trafosu patladı
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Sultangazi'de elektrik trafosu patladı

Elektrik trafosundaki patlama anıları Sultangazi'de elektrik trafosu patladı Zübeyde Hanım Mahallesindeki bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

13.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:42
Sultangazi'de elektrik trafosu patladı

Elektrik trafosundaki patlama anıları 'de elektrik trafosu patladı

Zübeyde Hanım Mahallesindeki bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlama nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlarda paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgenin elektrik akımını keserek olaya müdahale etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sultangazi'de elektrik trafosu patladı
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