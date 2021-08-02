Sultangazi'de elektrik panolarında korkutan patlama
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Sultangazi'de elektrik panolarında korkutan patlama

Sultangazi'de elektrik panolarında korkutan patlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de bir iş merkezinde elektrik panolarında patlama meydana geldi.

Sultangazi'de bir iş merkezinde elektrik panolarında patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işçiler büyük panikle sokağa döküldü.

Olay sabah saat 11.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yüzlerce işçinin çalıştığı 7 katlı tekstil merkezinde sabah saatlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Elektriklerin gelmesiyle birlikte binanın giriş katında bulunan elektrik panolarında peş peşe 2 şiddetli patlama yaşandı.

Yaşanan patlamanın ardından iş merkezindeki katları tamamen dumanlar kaplarken, çalışanlar panik halinde kendilerini dışarıya attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tutuşan kablolar nedeni ile binayı kaplayan dumanın tehlikeli ve sağlık problemlerine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunarak kimsenin duman tahliyesi gerçekleşene kadar içeriye girmemesi konusunda uyarılarda bulundu. İş merkezini saran dumanlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Olayın yaşandığı iş merkezinde çalışan bir işçi, "Elektrikler yoktu. Bir anda gelince patlama oldu. Biz dışarı kaçtık" diyerek yaşananları anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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