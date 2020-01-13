SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KABLOLARINDA PATLAMA

13.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:32

SULTANGAZİ'de elektrik kablolarında patlama mahallede paniğe neden oldu.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir elektrik trafosunda kablolarda henüz bilinmeyen nedenle patlamalar meydana geldi.

Patlama nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlarda paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, elektrik akımını keserek olaya müdahale etti.

Görüntü Dökümü: -------

-Patlamalardan görüntüler

Kaynak: DHA