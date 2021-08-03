Son dakika haberi! SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KABLOLARI PATLAMALARLA YANDI

Son dakika gündem haberi... SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KABLOLARI PATLAMALARLA YANDIEmin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de elektrik kablolarının patlamalarla yanması korku yaratırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KABLOLARI PATLAMALARLA YANDI

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de elektrik kablolarının patlamalarla yanması korku yaratırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde 2592. Sokak'taki elektrik kabloları henüz bilinmeyen nedenle kısa devre yaptı. Alev alıp kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğindeki kablolarda küçük çaplı patlamalar oldu. Sürücü park halindeki otomobilini bulunduğu yerden alarak zarar görmesini engelledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı