Sultangazi'de elektrik direğine bağlanan bisikleti böyle çaldı
Sultangazi'de elektrik direğine bağlanan bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Sultangazi'de elektrik direğine bağlanan bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde sokaktaki elektrik direğine bağlanan bisiklet, hırsızın hedefi oldu. Önce etrafına bakan hırsız, kimsenin olmadığından emin olunca harekete geçti. Ardından elindeki kesici aletle bisikletin bağlandığı kabloyu kesti. Bisiklete binen hırsız, hızlıca oradan uzaklaşırken, bisikletin çalındığı an güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı