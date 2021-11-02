SULTANGAZİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Haberler
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SULTANGAZİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SULTANGAZİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

R.G.'nin babası,"Polis peşine düşünce paniğe kapılmış.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - R.G.'nin babası,

"Polis peşine düşünce paniğe kapılmış."

Emin YEŞİL- SULTANGAZİ'de ehliyetsiz sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak, kaçtı. 17 yaşındaki R.G. polisten kaçarken, kırmızı ışıkta bekleyen otomobille ara sokakta bir kişiye çarptı. Polisin uzun süren kovalamacası sonucunda sürücü gözaltına alınırken, kaza yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolunda polis ekipleri şüphelendikleri panelvanı durdurmak istedi. Sürücü, polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Sürücü, polisten kaçmak için ara sokaklara girdi. Hızını da arttıran panelvanın sürücüsü, ara sokakta bir kişiye ve otomobile çarptı. Arkasına bakmadan yoluna devam eden şüpheli, 50. Yıl Mahallesi B Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile de çarptı. Polis ekiplerini yaklaşık 2 kilometre peşinden koşturan şüpheli bir ara sokakta durduruldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü R.G. (17) ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ortalığı birbirine katan R.G.'nin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarparak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

R.G.'nin babası, "Mal bırak demiştim. Bıraktıktan sonra bir kadın sürücü sıkıştırdı diye şikayetçi olmuş. Polis peşine düşünce paniğe kapılmış."

SULTANGAZİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

SULTANGAZİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

SULTANGAZİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

SULTANGAZİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

SULTANGAZİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

SULTANGAZİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

SULTANGAZİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

SULTANGAZİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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