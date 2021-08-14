SULTANGAZİ'DE EĞLENCE MEKANLARINDA VE TRAFİKTE DENETİM YAPILDI

SULTANGAZİ'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarında ve trafikte genel asayiş denetimi yapıldı.

SULTANGAZİ'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarında ve trafikte genel asayiş denetimi yapıldı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri akşam saatlerinde eğlence mekanlarında denetim yaptı. Mekanları tek tek kontrol eden polis ekipleri müşterilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Eğlence mekanlarındaki denetimin ardından Sultangazi girişinde Özel Harekat Timleri, Güven Timleri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri araç denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, araçları durdurarak tek tek kontrol ederken, şüpheli gördükleri kişilere de GBT sorgusu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı