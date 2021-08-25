Sultangazi'de durdurulan minibüste 17 kaçak göçmen yakalandı

Sultangazi'de durdurulan minibüste 17 kaçak göçmen yakalandı -Ekiplerin dikkati sayesinde durdurulan bir minibüsten yurda kaçak yollar ile girdiği anlaşılan göçmenler çıktı Sultangazi'de ekiplerin uygulama sırasında şüphelenerek durdurduğu minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen...

Sultangazi'de durdurulan minibüste 17 kaçak göçmen yakalandı

-Ekiplerin dikkati sayesinde durdurulan bir minibüsten yurda kaçak yollar ile girdiği anlaşılan göçmenler çıktı

İSTANBUL - Sultangazi'de ekiplerin uygulama sırasında şüphelenerek durdurduğu minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 17 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Cebeci yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, son günlerde yurda kaçak yollar ile giren mülteci sayısında yaşanan artış nedeni ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri ortak olarak uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada ekipler şüphe üzerine bir minibüsü durdurarak içindeki yolcuları aşağıya indirip arama yaptı. Durdurulan araçta yapılan kontrollerde tamamı yabancı uyruklu 5'i çocuk 2'si kadın toplam 17 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede kaçak göçmenlerin planlı bir şekilde organize edilerek birileri tarafından finanse edilip yurda sokulduğu anlaşılırken, tüm göçmenlerin çantalarının içeriğinde spor ayakkabı, gıda maddesi ve aynı yaşam malzemelerin çıkması ise dikkat çekti. Kaçak göçmenleri taşıyan araç sahibinin de yabancı uyruklu olduğu anlaşılırken trafik ekipleri tarafından araç trafikten men edilerek sürücüye ise cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere diğer göçmenler ile birlikte Habibler Şehit Ayhan Ölçer polis merkezi amirliğine götürüldü.

İşlemleri devam eden göçmenlerden yaşı küçük olanlar çocuk büro amirliğine sevk edilirken yapılan işlemlerin ardından tamamının sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik