SULTANGAZİ'DE "DUR" İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLER POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTI
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SULTANGAZİ'DE "DUR" İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLER POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTI

SULTANGAZİ'de 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, polis aracına çarparak kaçtı.

27.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:01

SULTANGAZİ'de 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, polis aracına çarparak kaçtı.

Olay saat 12.30 sıralarında Sultançifliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 AG 3180 plakalı araçtan şüphelenen polis ekipleri, plaka sorgulaması yaptı. Ekipler, sahte plaka olduğunu belirledikleri aracı takibe aldı. Polis, şüphelilere "dur" ihtarında bulundu. "Dur" İhtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin bulunduğu araç polis aracına çarptı. Hasarlı araçla bir sokağa giren 4 kişi, otomobili bırakarak kaçtı. Polis yaya olarak kaçan şüphelileri ararken bıraktıkları araçta ise inceleme yapıldı. Aracın arka camının kırık olduğu ve bir tekerinin de patlak olduğu görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SULTANGAZİ'DE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLER POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTI

Kaynak: DHA

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