Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran 26 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran 26 şüpheli tutuklandı

AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
 - Güncelleme:
Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran 26 şüpheli tutuklandı

Sultangazi'deki bir düğün salonunda kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyaran emniyet görevlilerine saldırarak 5'ini yaralayan 26 şüpheli tutuklandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'deki bir düğün salonunda kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyaran emniyet görevlilerine saldırarak 5'ini yaralayan 26 şüpheli tutuklandı.
Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki düğün salonuyla ilgili gelen gürültü şikayeti üzerine, emniyet görevlileri olay yerine intikal etti.
Mekanda alkol alındığı ve yüksek sesle müzik dinlendiği anlaşılınca salondakilere müziğin sonlandırılması uyarısı yapıldı. Ancak uyarıları dikkate almayan salondakiler, emniyet görevlilerine saldırdı.
Şüphelilerin gösterdiği mukavemet sonucu 5 emniyet görevlisi yaralandı.
26 şüpheli, gelen takviye ekiplerin yardımıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri adli mercilerce "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Sultangazi, Müzik, Alkol, Düğün, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title