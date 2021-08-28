Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim
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Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim

Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de 3 polisin yaralandığı sokak düğünü kavgasının ardından polis denetimlerini artırdı.

SULTANGAZİ'de 3 polisin yaralandığı sokak düğünü kavgasının ardından polis denetimlerini artırdı. Kavganın yaşandığı Esentepe Mahallesi'nde araçlar didik didik arandı, şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Otomobilinde bıçak taşıyan sürücü, "Taşımanın yasak olduğunu bilmiyordum, hediye bu. Bu bıçak hediye bıçakla adam öldürmeye gerek yok" diyerek kendisini savundu ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi 2390 Sokak'ta dün sokakta düğün yapan kişilerin geç saatlere kadar yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenmesi üzerine polise şikayet yağdı. Düğün sahiplerini uyarmaya giden polislerden 3'ü çıkan kavgada yaralandı. Olaydan sonra polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Düğün kavgasının çıktığı mahallede polis bugün sıkı denetim vardı.  Sultangazi Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Polisi ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri öğle saatlerinden itibaren araçları tek tek durdurdu. Sürücü ve yolcular araçlarından indirilerek üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Araçlar polis ekipleri tarafından arandı. Yayaların da, GBT sorgusu ve üst aramaları yapıldı. Durdurulan bir kişinin otomobilinde bıçak bulundu. Sürücü, "Taşımanın yasak olduğunu bilmiyordum, hediye bu. Bu bıçak hediye bıçakla adam öldürmeye gerek yok. Denizci bir arkadaşımdan aldığım bir hediye bu eve götürüyordum. Ben hediyeleri koltuk altında saklıyorum" diyerek kendisini savundu. Ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Otomobille Esentepe Mahallesi'ne gelen bir araçtaki 2 kişi de durduruldu. Sürücünün, "Riskli" grupta olduğu ortaya çıktı. Sürücü, polise test sonuçlarının pozitiften negatife döndüğünü göstermesi üzerine hakkında işlem yapılmadı. Denetime takılan bir motosiklet sürücüsünü de ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Sultangazi genelinde asayiş denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. 

Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim
Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim
Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim
Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim
Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim
Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim
Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim
Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim
Sultangazi'de düğün kavgasının ardından polisten sıkı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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