SULTANGAZİ'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2 AY EL KONDU
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SULTANGAZİ'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2 AY EL KONDU

Haber: Emin YEŞİL/ -Sultangazi'de kavşakta drift yapan sürücü M.E., gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2 AY EL KONDU
16.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:19

Haber: Emin YEŞİL/ -Sultangazi'de kavşakta drift yapan sürücü M.E., gözaltına alındı. Sürücüye 6 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay el konuldu. M.E.'nin drift yaptığı anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. 

Olay,  Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi - Cebeci Yolu'ndaki kavşakta drift yapan M.E., trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kısa sürede plakasını belirledikleri otomobilin sürücü M.E.'yi gözaltına aldı. M.E.'ye "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 6 bin 273 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyuldu. 

Kaynak: DHA

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